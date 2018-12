Big Bang in Tunguska | spiegel.tv

Es ist die wahrscheinlich größte Explosion in der Geschichte der Menschheit, die am 30. Juni 1908 die Tunguska-Region in Sibirien erschüttert. Mit einer Kraft von mehr als 1.000 Atombomben wird ein Waldgebiet von der Größe des Saarlandes vernichtet. Doch was war die Ursache?

100 Jahre nach dem mysteriösen Knall begibt sich der deutsche Geologe Christoph Brenneisen auf eine Expedition in das Einschlagsgebiet. Er möchte endlich das Rätsel lüften, denn bis heute fehlt ein Krater oder ein anderes Beweisstück für die Ursache. Aus diesem Grund kursieren neben seriösen Theorien auch Dutzende von spekulativen und skurrilen Erklärungen. Ein Film von Christoph Schuch.