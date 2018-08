Der Ausbruch

Das Hays State Gefängnis in Georgia gilt als eines der sichersten. Dennoch ist es zwei Gefangenen gelungen, auszubrechen. Eine großangelegte Fahndung wird sofort in Gang gesetzt. Ab sofort wird Tag und Nacht nach ihnen gesucht. Doch je mehr Zeit vergeht, desto geringer wird die Wahrscheinlichkeit, sie zu finden.

Über mehrere Jahre hinweg wurde für die Serie „Hard Time“ in amerikanischen Hochsicherheitsgefängnissen gedreht und die brutale Realität des Lebens dort eingefangen. Häftlinge, Wachpersonal, Aufseher, Familien: ein umfassendes und ausgewogenes Porträt über das Leben hinter Gittern und eine packende Einführung in eine gewalttätige, gefährliche und in sich abgeschlossene Gesellschaft mit eigenen Hierarchien.