Letzte Chance im Knast

Im Hochsicherheitstrakt von Jackson im US-Bundesstaat Georgia werden die landesweit schlimmsten Verbrecher unter einem Dach eingekerkert. Für die Wärter ist das ein täglicher Kampf um Seelenfrieden und nicht selten auch ums Überleben.

Über mehrere Jahre hinweg wurde für die Serie „Hard Time“ in amerikanischen Hochsicherheitsgefängnissen gedreht und die brutale Realität des Lebens dort eingefangen. Häftlinge, Wachpersonal, Aufseher, Familien: ein umfassendes und ausgewogenes Porträt über das Leben hinter Gittern und eine packende Einführung in eine gewalttätige, gefährliche und in sich abgeschlossene Gesellschaft mit eigenen Hierarchien.