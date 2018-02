Erstkontakt in der "Chain Gang"

Mörder, Vergewaltiger, Einbrecher - sie erwartet der Vorhof zur Hölle. Schon bei der Einweisung in das fünftgrößte Gefängnis der USA, die "Chain Gang" in Georgia, begrüßen die Wärter die Häftlinge mit paramilitärischem Drill. Das hat System, denn die ersten Tage im Knast entscheiden über den weiteren Weg der Verbrecher.

Über mehrere Jahre hinweg wurde für die Serie „Hard Time“ in amerikanischen Hochsicherheitsgefängnissen gedreht und die brutale Realität des Lebens dort eingefangen. Häftlinge, Wachpersonal, Aufseher, Familien: ein umfassendes und ausgewogenes Porträt über das Leben hinter Gittern und eine packende Einführung in eine gewalttätige, gefährliche und in sich abgeschlossene Gesellschaft mit eigenen Hierarchien.