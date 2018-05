Die Menschheit hat sich winzige, aber mächtige Feinde geschaffen, die das 21. Jahrhundert entscheidend prägen werden: die sogenannten Superkeime. Immer mehr Menschen sind mit diesen multiresistenten Bakterien infiziert und immer öfter wirken Antibiotika nicht mehr.

Wird nichts unternommen, könnten die Superkeime im Jahr 2050 zehn Millionen Tote fordern. Schon jetzt sterben jedes Jahr allein in Europa mindesten 25.000 Menschen an diesen Bakterien.

Die Weltgesundheitsorganisation WHO spricht von der vielleicht grössten, globalen Gefahr dieses Jahrhunderts. Gibt es überhaupt noch eine Waffe gegen die resistenten Keime? Ein NZZ-Format Film von Andrea Hauner.