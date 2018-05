Erbe verpflichtet

Noch nie wurde so viel vererbt wie in der gegenwärtigen Zeit: In der Schweiz und Deutschland, aber auch in anderen europäischen Staaten gibt es eine regelrechte Erbenwelle. Doch ein großes Erbe ist nicht immer ein großes Geschenk, sondern kann mitunter auch zur Bürde werden.

Denn Erben bedeutet meist auch Verantwortung: Für Immobilien, für Arbeitsplätze, für Menschen.

Der NZZ Format Film von Sibylle Tiessen porträtiert drei Erbfälle, in denen das Erbe zur Verpflichtung wird: Ein Unternehmer vermacht seine Firma der Tochter, der Schlossherr von Reichenau kämpft gegen den Verfall des Schlosses, und eine reiche Schweizerin vermacht einen Teil ihres Vermögens an Tierschutzorganisationen.