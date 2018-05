Normalerweise stehen sie hinter der Kamera und filmen und berichten über Menschen und ihre Schicksale und das Weltgeschehen. Im Film erinnern sich Reporter und Kameraleute von ihren bewegendsten Dreh-Erlebnissen aus 30 Jahren SPIEGEL TV.

Weil sie eine Geschichte erzählen wollten, ist manch ihrer Filme selbst Geschichte geworden. Am Schlagbaum, als die Mauer fiel oder am Panzer bei Putins Putsch. Zum Jubiläum erinnern sich einige von Reportern an die einprägsamen Momente. Ein Film von Christoph Gaj.