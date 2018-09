Sie leben in der Öffentlichkeit, aber kaum jemand spricht mit ihnen. Allein in Hamburg leben Schätzungen zufolge fast 10.000 Menschen, die keine Wohnung haben. Etwa 2.000 von ihnen schlafen auf der Straße. Institutionen wie die Diakonie und viele ehrenamtliche Helfer machen ihr Schicksal etwas erträglicher.

Der Mitternachtsbus zum Beispiel hat Heißgetränke und Brötchen, Decken und Schlafsäcke an Bord und verteilt sie an Obdachlose. Neben der Grundversorgung geht es vor allem um Kontakt und Zuwendung. SPIEGEL TV - Autor Stefan Witte hat Ehrenamtliche, Straßensozialarbeiter und Obdachlose begleitet und mit ihnen auch darüber gesprochen, was im Umgang mit den Stigmatisierten der Gesellschaft schief läuft.