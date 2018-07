Auf Streife

Jetzt wird es ernst an der Polizeischule Brandenburg. Die Schüler der mittleren Jahrgänge lernen in praktischen Übungen, die Tücken des Polizeialltags zu meistern und ihr Wissen in der Praxis anzuwenden. Dazu gehört auch die Ausbildung an der Waffe.

Der Gebrauch der Schusswaffe ist für die Polizisten das allerletzte Mittel. Dabei muss jeder Handgriff sitzen. Der 23-jährige Nikolaj Piatek hat unterdessen die Schulbank gegen ein dreimonatiges Praktikum bei der Polizei Frankfurt/Oder eingetauscht. Dort läuft er zum ersten Mal in seinem Leben Streife und wird sofort mit den Gefahren des Alltags konfrontiert. Ein Film von Daniel Hartung, Anne Morgan und Katharina Presz.