Im Weltraum gib es keine Gefühle

Simon ist 18 und mag nur die Farben Rot und Blau. Für ihn muss alles berechnet sein und im Gleichgewicht stehen. Er ist Autist und leidet am Asperger-Syndrom. Am liebsten versteckt er sich in einem Waschzuber, der eine Raumkapsel darstellt, mit der er im Orbit unterwegs ist - denn im Weltraum gibt es keine Gefühle.

Mit Gefühlen kommt Simon genauso wenig wie mit körperlicher Berührung zurecht. Seine Eltern dringen bei dem Jungen nicht durch, nur der Bruder Sam, der sein Leben komplett nach Simon gestaltet. Bis Sams Freundin Frida die Beziehung beendet, da sie einen Alltag nach strengen Riten, Mustern und Regeln nicht aushält. Damit wieder Gleichgewicht hergestellt wird, macht sich Simon mit 13 Fragen auf die Suche nach einer neuen Freundin für Sam los.