Royce Buda ist der wichtigste Mann am Obersten Gericht in Pretoria. In fast allen Verfahren wird der Dolmetscher benötigt. Denn Südafrika ist ein Land mit vielen Sprachen – und Buda spricht 16 davon fließend.

Nicht weniger als elf Amtssprachen gibt es in Südafrika - und jeder Prozessbeteiligte hat das Recht, in seiner Sprache auszusagen. Doch Budas Arbeit ist mehr als bloßes Übersetzen, er verbindet unterschiedliche Kulturen und Bräuche. Ohne einfühlsame Vermittlung wäre kaum eine Verständigung möglich. Eine Deutsche Welle-Reportage von Almut Dieden.