Sie wollen mit dem Rauchen aufhören? Gesundheitscoach Dr. Stefan Frädrich hilft Ihnen dabei. In seinem Erfolgsprogramm "Nichtraucher in 90 Minuten“ erklärt er in fünf Kapiteln, wie Sie zum Nichtraucher werden. Doch wie soll das gehen?

Zunächst einmal, wie es nicht geht: kein Druck - kein Zwang - kein erhobener Zeigefinger - kein schlechtes Gewissen - keine Besserwisserei - keine Verbote - keine Abschreckung - keine militanten Nichtrauchersprüche. Aber wie geht es dann weiter? Mit welchen Tipps, will Frädrich Raucher zu Nichtrauchern machen?