Betrunken versprechen die verpeilten Freunde Adam und Lukas die Hochzeit ihres alten Kumpels Marten zu filmen. Sie ahnen nicht, dass der Bruder von Marten, mittlerweile Elitesoldat und Personenschützer, die Planung der Hochzeit übernimmt und keine Fehler duldet.

Adam und Lukas geben sich an einem wilden Kiezabend als Hochzeitsfilmer aus, um eine Gruppe Frauen zu beeindrucken. Am nächsten morgen will Lukas davon nichts mehr wissen. Doch Rocko, Trauzeuge und Elitesoldat, bringt beide mit rabiaten Mitteln dazu, ihr Versprechen einzulösen.