Hitze, Trockenheit und strenge Winter machen vielen Tieren- und Pflanzenarten das Leben schwer. Ob Naturkatastrophen oder lange Notzeiten - am Ende überleben nur die mit den besten Strategien.

In Winterstarre oder Sommerschlaf gelingt es ihnen, die kargen Monate zu überbrücken, ohne zu viel Energie zu verbrauchen. Der nordamerikanische Waldfrosch überlebt sogar, wenn sein Körper einfriert - dank seines körpereigenen Frostschutzmittels. Die Doku-Reihe „Wie Tiere durchhalten“ zeigt in eindrucksvollen Bildern, wie die wilden Überlebenskünstler es schaffen, selbst extremste Umweltbedingungen zu überstehen und so dem Tod zu entgehen. Ein Film von Alvaro Mendoza.