Dort, wo die Armut in Deutschland am größten ist, lassen sich selten Politiker blicken. Die Hochhaus-Siedlung Kiel-Mettenhof ist so ein Ort. Viele Menschen leben dort von Sozialleistungen und nur wenige haben die Hoffnung, dass sich daran etwas ändert.

Aufgeben tun sie trotzdem nicht. Es gibt sogar Bewohner, die das Leben in dem Problemviertel gut finden. DIE SPIEGEL TV-Autoren Demy Becker und Steffen Vogel haben die Mettenhofer mehrere Wochen lang begleitet.