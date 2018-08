Partys, Drogen und ein bisschen studieren: Holly und Georgia genießen ihr erstes Semester an der Uni Edinburgh in vollen Zügen. Schon bald geraten sie an eine Clique von Alpha-Frauen, die für eine einflussreiche Privatbank arbeiten. Sehen Sie auf SPIEGEL.TV die erste Episode.

Was sie dort entdecken, ist eine verführerische Welt ausschweifender Partys mit den mächtigsten Geschäftsmännern und -frauen von Edinburgh. Doch Holly merkt schnell, dass sich hinter der Fassade aus Glamour und Reichtum ein tiefer moralischer Abgrund auftut: Sie wird Zeugin des Selbstmords einer der Studentinnen und gerät bald selbst in Gefahr.