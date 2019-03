Chaz White ist neu in der Ross Correctional Institution, einem der härtesten Gefängnisse der USA. Draußen hat er mit Drogen gedealt und wendet nun seine bewährten Methoden an, um auch hinter Gittern Geld zu verdienen. Als er in der Hierarchie aufsteigt, wird eine Gang auf ihn aufmerksam.

Über mehrere Jahre hinweg wurde für die Serie „Hard Time“ in amerikanischen Hochsicherheitsgefängnissen gedreht und die brutale Realität des Lebens dort eingefangen. Häftlinge, Wachpersonal, Aufseher, Familien: ein umfassendes und ausgewogenes Porträt über das Leben hinter Gittern und eine packende Einführung in eine gewalttätige, gefährliche und in sich abgeschlossene Gesellschaft mit eigenen Hierarchien.