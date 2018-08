US-Ureinwohnerin vs. Donald Trump | spiegel.tv

Sie will die Politik in den USA verändern und gleichzeitig Geschichte schreiben, indem sie als erste Ureinwohnerin in den US-Kongress gewählt wird. Deb Haaland ist die Kandidatin der Demokraten im Bundesstaat New Mexico. Sie möchte Zeichen setzen gegen US-Präsident Donald Trump und die Politik seiner Regierung.

Denn diese ist für Deb Haaland rassistisch, frauenfeindlich und richtet sich gegen die Interessen der einfachen Amerikaner. Im US-Kongress wäre sie die erste indigene Frau und eine neue Stimme in der US-Politik. Deb Haaland vertritt klare linke Positionen, was auch innerhalb ihrer Partei nicht unumstritten ist. Dennoch hat sie gute Chancen, die Wahl im US-Bundesstaat New Mexico für die Demokraten zu gewinnen. Eine Deutsche Welle-Reportage von Clare Richardson.