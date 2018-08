Was bin ich wert? | spiegel.tv

Die Frage nach dem konkreten Wert eines Menschen beschäftigt weltweit unzählige Experten. Einige behaupten, den Geldwert eines Menschen genau bestimmen zu können. Sie rechnen etwa im Namen ihres Staates oder für ihren eigenen Profit. Verstößt das gegen die menschliche Würde?

Die Dokumentation zeigt eine Welt, in der Menschen auf Euro und Cent durchkalkuliert werden. Keine Utopie, sondern längst Realität - zumindest für Gesundheits-Ökonomen, Versicherungsmathematiker, Ärzte, Politiker. Doch was bedeutet es, wenn ein Mensch wie eine Ware berechnet und gehandelt wird. Dieser Frage geht Dokumentarfilmer Peter Scharf nach und reist in sechs verschiedene Länder mit den seltsamsten Kalkulationsmodellen.