Festgefahrene Wohnungsmärkte in den Städten oder unbezahlbare große Wohnungen. Der Notstand zwingt Mieter nach innen zu verdichten oder moderne Wohnformen zu erschaffen. Minihäuser und Wohncontainer könnten die Wohnungsnot lindern, eine Art: "Wohnen to go".

Bezahlbarer Wohnraum ist fast überall zur Mangelware geworden. Die Leidtragenden sind Mieter mit kleinen Einkommen und Bauherren mit geringem Budget. Sprich: Es ist höchste Zeit für neue Ideen und schlaue Konzepte. Wie das schöner Wohnen der Zukunft aussehen könnte und warum das trotzdem nicht überall klappt, zeigt ein Film von Gudrun Altrogge.