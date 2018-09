Einer von uns | spiegel.tv

Julian und Marko geraten immer wieder in Konflikt mit dem Chef des örtlichen Supermarkts. Um sich zu rächen, steigen sie in den Markt ein und ahnen nicht, dass die Nacht in einem Blutbad enden wird.

Basierend auf einer wahren Begebenheit, zeigt "Einer von uns" vor der Kulisse einer trostlosen österreichischen Kleinstadt wie kleine Entscheidungen fatale Folgen haben können und Täter und Opfer oft schwer zu unterscheiden sind. Sehen Sie hier den Gewinnerfilm des Max-Ophüls-Festivals 2016.