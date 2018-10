Hier sprach der Preis | spiegel.tv

"Alles muss raus", heißt es 2013 auf den Plakaten des Heimwerker-Marktes Praktiker. Die Tage der Handelskette sind gezählt, über 200 Filialen schließen, 20.000 Mitarbeiter werden entlassen. Nur wenige bleiben - bis zum bitteren Ende.

Was passiert, wenn eine Firma insolvent ist? Wenn alles zum Schnäppchenpreis raus muss? Wie verhalten sich die Mitarbeiter in so einer desolaten Situation, in der ihre berufliche Zukunft mehr als ungewiss ist? Die Regisseurin Sabrina Jäger war vor Ort als der Praktiker-Markt in Bruchsal im Herbst 2013 geschlossen wurde. Anhand zweier Mitarbeiterinnen zeigt sie die letzten Tage des Marktes mit tragischen aber auch humorvollen Momenten. Ihr gelingt die Dokumentation einer Metamorphose, der eines Konsumtempels zu einem Friedhof des Kapitalismus.