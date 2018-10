Auftragsmörder Schneider soll den Autoren Bax umbringen, der in einer abgelegenen Hütte in einem Sumpfgebiet lebt. Er ahnt nicht, dass Bax gewarnt wurde und der Killer in eine Falle läuft.

Ramon Bax hat erfahren, dass er von einem Kollegen umgebracht werden soll. Als dann auch noch seine neurotische Tochter und sein schmieriger Vater auftauchen ist der Tag gelaufen. Sehen Sie hier die niederländische Antwort auf Tarantino von Kultregisseur Alex van Warmerdam.