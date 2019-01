Üble Raufbolde | spiegel.tv

Wenn Tiere gegeneinander kämpfen, geht es oft richtig zur Sache. Mit unbändiger Kraft und wilder Entschlossenheit gehen sie nicht selten bis zum Äußersten. Aber warum verhalten sie sich eigentlich so radikal und erbarmungslos?

Die Doku-Serie "Fight Club der Tiere" versucht, diese Frage zu beantworten. Sie zeigt, mit welchen Mitteln Tiere ums Überleben kämpfen und warum es für die Jäger so wichtig ist, sich gegenüber Artgenossen immer wieder zu behaupten. In dieser Folge bekriegen sich unter anderem eine extrem aggressive Löwin und ein kampflustiger Leopard in der afrikanischen Savanne bis aufs Blut. Außerdem kommen sich in Alaska zwei hungrige Braunbären bei der Lachsjagd in die Quere.