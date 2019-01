Akrobaten der Lüfte, fliegende Juwele, schillernde Partner vieler Pflanzen - Kolibris gehören zu den bemerkenswertesten Bewohnern unseres Planeten. Die kleinen Vögel sind in erster Linie dafür berühmt, dass sie im Flug auf der Stelle schweben können.

Weniger bekannt ist hingegen, dass Kolibris in so ziemlich jeder Hinsicht am absoluten Limit leben. Sie verbringen ihr Dasein unter extremen Bedingungen – ihr gesamtes Leben verläuft praktisch im Zeitraffer. Der Film von Paul Reddish bietet einzigartige Einblicke in die geheimnisvolle Welt der kleinen Flugakrobaten.