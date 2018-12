Léa wohnt in der nordfranzösischen Hafenstadt Le Havre zusammen mit ihrer demenzkranken Großmutter. Um über die Runden zu kommen, arbeitet sie als Kellnerin in einem Nachtclub. Als ihr dann ein Studienplatz in Paris angeboten wird, vergrößern sich die Geldprobleme noch.

Um ihren Unterhalt und die Pflegeheim-Unterbringung ihrer Oma zu finanzieren, beginnt sie als Striptease-Tänzerin zu arbeiten. Doch ihr Doppelleben hat einen hohen Preis. Bruno Rollands Langfilmdebüt zeigt ein Portrait einer jungen Frau auf der Suche nach einem Platz im Leben und lässt dabei Sein und Schein aufeinanderprallen.