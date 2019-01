Kindheit im türkischen Knast | spiegel.tv

Der zweijährige Miraz lebt seit über einem Jahr mit seiner Mutter in einem türkischen Gefängnis. Inhaftiert wurde sie aus politischen Gründen. An den Wochenenden versucht sein Vater, Miraz ein normales Leben in Freiheit zu ermöglichen.

In der Türkei wurden in den vergangenen zwei Jahren mehr als 160.000 Menschen aus politischen Gründen inhaftiert. Darunter schätzungsweise auch etwa 700 Kleinkinder mit ihren Müttern. Auch Miraz‘ Mutter, eine kurdische Aktivistin, wurde zu vier Jahren Gefängnis wegen sogenannter Terrorpropaganda verurteilt. Erfahrungen anderer Eltern zeigen: Die Haft geht nicht spurlos an den Kindern vorüber. Eine Reportage von Gunnar Köhne.