Endstation Lucasville

Wer in Ohio gegen das Gesetz verstößt, landet in der Ross Correctional Institution. Wer sich dort nicht an die Regeln hält, wird nach Lucasville gebracht, den "Knast im Knast". Neuankömmlinge verbringen 23 Stunden am Tag hinter Gittern, ohne Privilegien und ohne Bewegungsfreiheit.

Über mehrere Jahre hinweg wurde für die Serie „Hard Time“ in amerikanischen Hochsicherheitsgefängnissen gedreht und die brutale Realität des Alltags dort eingefangen. Häftlinge, Wachpersonal, Aufseher, Familien: ein umfassendes und ausgewogenes Porträt über das Leben hinter Gittern und eine packende Einführung in eine gewalttätige, gefährliche und in sich abgeschlossene Gesellschaft mit eigenen Hierarchien.