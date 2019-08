Eisformationen, Wüstenlandschaften und Korallenriffe: Der Filmemacher Yann Arthus-Bertrand zeigt in dieser Dokumentation die faszinierende Schönheit der Welt von oben. Luftaufnahmen von 54 Ländern unserer Erde nehmen den Zuschauer mit auf eine bewegende Reise über die Kontinente.

Mit seinen einmaligen Bildern dokumentiert Arthus-Bertrand neben der Schönheit auch die Verwundbarkeit des blauen Planeten und führt die sichtbaren Folgen von schädlichen Umwelteinflüssen eindringlich vor Augen. Er erzählt „Die Geschichte einer Reise“ in wunderschönen, zum Teil auch dramatischen und aufrüttelnden Bildern aus der Vogelperspektive. In dieser Dokumentation gibt er aber auch sehr persönliche Einblicke und zeigt die Bedrohung unserer Erde aus einer völlig neuen Perspektive. Eine Faszination, der man sich nicht entziehen kann. Eine Hommage an Mutter Erde.