Raubkatzen im Duell

Raubkatzen sind nicht nur geschickte Jäger, sondern auch hervorragende Kämpfer. Dabei geht es nicht um die sprichwörtlichen Katzbalgereien: Die Kämpfe von Löwe, Tiger und Co. sind für die Kontrahenten nicht selten hochgefährlich und enden mitunter tödlich.

So verteidigen Löwen Revier und Rudel mit Zähnen und Klauen. Besonders wenn es um ihre Erzfeinde, die Hyänen geht, kennen die Könige der afrikanischen Savanne keine Gnade. In Amerika sind es Pumas und Jaguare, in Asien Tiger, die unter ihren Gegnern Angst und Schrecken verbreiten. Aber auch kleinere Raubkatzen sollten nicht unterschätzt werden.