Tausende junge Israelis begeben sich jedes Jahr auf eine besondere Klassenfahrt: Die "Reise nach Polen” führt sie in ehemalige Konzentrationslager und Gedenkstätten. Ihre Erlebnisse halten sie in Videos fest und ermöglichen so einen bewegenden Blick auf die Geschichte der Juden in Europa.

Was als Suche jedes Einzelnen nach Spuren seiner Familiengeschichte beginnt, wird mehr und mehr zu einer Art gemeinsamer Pilgerfahrt, die es den Teilnehmern ermöglicht, den Verlust und das Leid ihrer Vorfahren nachzuvollziehen. "#uploading_holocaust“ von Udi Nir und Sagi Bornstein ist der erste Dokumentarfilm, der zu 100 Prozent aus YouTube-Material besteht und zeigt, wie sich die Erinnerung an den Holocaust im digitalen Zeitalter verändert.