Handys oder Kreditkarten? Kommen für die Öko-Terroristen Dena (Dakota Fanning) und Josh (Jesse Eisenberg) nicht in Frage. Um ein Zeichen zu setzen, wollen sie einen Staudamm in Oregon in die Luft jagen. Doch ihr Plan nimmt eine fatale Wendung.

Unter Anleitung des ebenfalls radikalen Army-Veterans Harmon (Peter Sarsgaard) besorgen sie säckeweise Dünger zum Bombenbau sowie ein Boot und schreiten zur Tat. Am Morgen danach, erfahren sie in den Nachrichten, dass ein Camper bei der Explosion verschwunden ist. Dies ändert für Dena alles.