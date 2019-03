Sie gilt seit Jahren als eine der besten Singer-Songwriterinnen in Europa. Die Diplomatentochter Sophie Hunger ist in Bern, Bonn und London aufgewachsen und lebt heute in Berlin und Paris. Vor zehn Jahren noch spielte die Schweizerin in kleinen Klubs und galt als Geheimtipp.

Mittlerweile hat die Musikerin ihr sechstes Album veröffentlicht und füllt auch große Hallen - weltweit. SPIEGEL TV-Autorin Susanne Gerecke hat Sophie Hunger in Paris und Berlin getroffen und mit ihr über die Karriere als Basketballspielerin, ihre Fußballbegeisterung und Heimatgefühle gesprochen.