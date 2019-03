Die Eltern des hochbegabten Max fördern ihn mit aller Kraft. Mit zehn Jahren wollen sie ihn an die Uni schicken und werden dafür massiv angefeindet. Warum? Eine Doku über Fluch und Segen, ein Wunderkind zu sein.

Mit einem IQ von über 149 ist der 13-jährige Maximilian Janisch das berühmteste hochbegabte Kind in der Schweiz. In der Grundschule übersprang Maximilian drei Klassen und bestand mit nur neun Jahren die Mathematik-Matura mit Bestnoten. Nachdem sich Maximilian vergeblich an der ETH als Student beworben hat, entwickelte die Universität Zürich ein eigenes Förderprogramm nur für ihn.