SPIEGEL TV vom 20.05.2019

Armes Europa: Rechtspopulismus in Italien und Ungarn, Brexit-Frust in England, Gelbwesten in Frankreich, soziale Schieflage in Deutschland. Steckt unsere Demokratie in der Krise?

Reporter: Marie Groß, Gudrun Altrogge, Claas Meyer-Heuer, Andreas Lünser, Henrik Neumann.

Moderation: Maria Gresz.