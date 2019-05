Young-goon schließt ihren Körper an eine Steckdose an, denn sie ist überzeugt, ein Cyborg zu sein. Sie überlebt und wird in eine Nervenklinik eingewiesen. Dort leckt sie an Batterien, um Energie zu laden. Einzig der Patient Il-sun findet Zugang zu der mittlerweile stark Unterernährten.

Der koreanische Meisterregisseur Chan-wook Park hat mit "I'm A Cyborg, But That's OK" einen visionären Film über ein ernstes Thema gemacht: Noch nie wurde der Kampf, eine junge Frau vor dem selbst erwählten Hungertod zu bewahren, so skurril, zärtlich und zugleich komisch in Szene gesetzt.

Regie

Park Chan-wook