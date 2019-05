150 Polizisten haben an einem ganz normalen Montagmorgen eine Großkontrolle an fünf Stellen am südlichen Berliner Stadtrand eingerichtet. Fahren unter Drogeneinfluss, fahren in nicht zugelassenen Fahrzeugen oder fahren einfach mal ganz ohne Führerschein. Es war alles dabei.

Am Ende der der Kontrollaktion wurden insgesamt 41 Autofahrer unter Drogen- und 9 unter Alkoholeinfluss erwischt. Dazu kamen 15 Ermittlungsverfahren unter anderem wegen Fahren ohne gültiger Fahrerlaubnis. SPIEGEL TV-Autor Thomas Heise hat die Berliner Polizei begleitet.