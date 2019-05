Der lange Sommer der Theorie

Berlin im Sommer 2016: Im letzten Altbau nahe dem neuen Hauptbahnhof wohnen Nola, Katja und Martina. In Kürze soll hier der Neubaukomplex „Europacity“ entstehen. Die Kündigung ihrer Wohnung kommt dann auch prompt mit der Post. Doch das wollen die Frauen nicht einfach so hinnehmen.

“Was tun?” fragen sich die drei Künstlerinnen, die auch sonst prekär leben und Redebedarf haben. Es darf nicht alles bleiben wie es ist. Zwischen Freiheit, dem Recht auf Faulheit, Opposition und Vergangenheitsrechtfertigung müssen am Küchentisch Lösungen her. Katja will andere Frauenrollen vor der Kamera. Martina will auf der Bühne einfach nur schreien. Nola fragt hinter der Kamera immer weiter. Wir müssen reden!

Regie

Irene von Alberti