In der goldenen Zeit der Rockmusik - zwischen 1956 und 1963 - tummelten sich über 1.000 Bands in den rund 500 Clubs von Liverpool. Aus Skiffle, Jazz und Folk wurde hier der Merseybeat geboren und die Beatles machten sich auf die Welt zu erobern.

Doch nach dem kometenhaften Aufstiegt der Beatles folgte eine lange Durststrecke. Die Liverpooler Musikszene brauchte bis in die Achtziger, um sich von der Beatlemania zu erholen. Dann folgte eine neue Welle von Liverpooler Bands wie Echo and the Bunnymen, OMD, Frankie Goes to Hollywood. Die Dokumentation "Get Back" von Roger Appleton erzählt ihre Geschichte.

.