Ausverkauf eines Juwels?

30 Millionen Touristen kommen jährlich nach Venedig. In der Hochsaison halten sich dreimal so viele Besucher wie Einwohner in der Lagunenstadt auf. Das hat Folgen für die Venezianer, die sich immer mehr den Bedürfnissen der Touristen anpassen müssen. Eine Dokumentation aus der Reihe "betrifft".

Stündlich bringen turmhohe Kreuzfahrtschiffe tausende Menschen direkt auf die Insel. Die Einwohner verlassen hingegen das Zentrum in Scharen. Innerhalb einer Generation ist die Bevölkerung fast um ein Drittel geschrumpft. Autor Thomas Niemietz begibt sich auf Spurensuche, um herauszufinden, wie sich diese prekäre Situation auf die Venezianer auswirkt.