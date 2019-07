In den vergangenen Jahren haben sich Wut und der Hass am rechten Rand weiter ausgebreitet - erst auf Ausländer, dann auf Journalisten und Politiker. Diese Wut wurde jetzt wieder zur Tat. Rechter Terror - mitten in Deutschland.

Der Mord an dem Politiker Walter Lübcke hat auf tragische Weise gezeigt, dass aus Worten Taten werden können. Die Verunsicherung bei Politikern und Journalisten hat seitdem weiter zugenommen. Ein SPIEGEL TV-Team berichtet über Drohungen und Hass und spricht mit betroffenen Kollegen und Politikern.