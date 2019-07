Das Rechtsrockkonzert in Themar in Thüringen ist bei Neonazis beliebt, bei den Anwohnern weniger. Aus Sicherheitsgründen hatten die Behörden für den Samstag ein Alkoholverbot verhängt, am Freitag gab es nur Leichtbier. Rechte Stimmung kam dadurch nur bedingt auf.

Die Polizei hatte dennoch genug zu tun. Insgesamt stellten die Beamten 45 Strafanzeigen, überwiegend wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen. SPIEGEL TV-Reporter Thomas Heise war vor Ort.