Der Kleinstadt Görlitz fehlen Einwohner - vor allem junge. Die Stadt reagiert mit drastischen Angeboten: wer mag, kann auf Probe nach Görlitz ziehen – Wohnung und Kita sind garantiert und kostenlos. Eine junge Familie aus Berlin wagt den Versuch. Ein Film der Deutschen Welle.

Ein Drittel der 55.000 Görlitzer ist über 65. Was tun? Das - Achtung Wortungetüm - "Interdisziplinäre Zentrum für ökologischen und revitalisierenden Stadtumbau (IZS)" in Görlitz hat eine charmante Gegenmaßnahme ersonnen. Großstädter werden zum Probewohnen nach Görlitz gelockt: einen Monat mietfrei plus Unterstützung bei Arbeit und Alltag.