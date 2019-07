Der Traum von einer sorgenfreien, sauberen Atomkraft war spätestens mit der Katastrophe in Fukushima zu Ende. Der tiefe Glaube an den unaufhaltsamen technischen Fortschritt wurde nachhaltig erschüttert. Doch was passiert wirklich hinter den Mauern der Kernkraftwerke? Die Dokumentation "Unter Kontrolle" macht das Unsichtbare sichtbar.

Drei Jahre arbeitete Regisseur und Kameramann Volker Sattel an diesem Film. Er besuchte Atomkraftwerke in Deutschland und Österreich und konnte unglaubliche bisher verwehrte Einblicke gewinnen. Ein streng sachlicher Film, der unaufgeregt die mächtige wissenschaftliche Leistung und gleichzeitig die monströse Gefahr der Atomenergie zeigt.