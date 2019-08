Der Traum vieler Menschen ist die Optimierung des eigenen Körpers. Patrick Kramer implantiert seinen Kunden Chips, die ihren Körper zum Schlüssel, zur Visitenkarte oder zum Gesundheitspass machen. Eingriffe, die manche Menschen gruselig finden.

Die Forschungseinrichtungen und Startups basteln an der menschlichen Aufrüstung schon lange. Was heute immer noch wie Science-Fiction anmutet, wird in einigen Jahren zu unserem Alltagsleben gehören. SPIEGEL TV-Autor Stefan Witte begleitet Bodyhacker, Forscher und Cyborgs in ihren Entwicklungsprozessen.