Versuchung - Kannst Du widerstehen?

Die Künstlerin und Filmemacherin Martine, 23, zieht für ein paar Wochen bei Sounddesigner Peter und seiner Familie ein. Er will Martine helfen, ihren Film zu vollenden. Peter ist von der jungen Frau fasziniert und es beginnt eine Affäre. Doch Martine gerät selbst in Versuchung - die Affäre in der Affäre in der Affäre.

Peter verliebt sich in die hübsche Frau und reagiert eifersüchtig, als er merkt, dass Martine mehr Interesse an seinem jungen Assistenten David zeigt. In den ist wiederum die 16-jährige Kolt verliebt, die Tochter von Peters Frau Julie. Der Spielfilm von Regisseurin Ry Russo-Young erzählt sehr ruhig, wie die talentierte, attraktive aber auch wenig empathische Martine die emotionale Ordnung ihrer Gastfamilie durcheinander bringt. Der Film wurde ausgezeichnet mit dem Prädikat wertvoll der deutschen Filmbewertung.