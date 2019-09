Dr. Seltsam

Der Chirurg und Orthopäde Dror Paley ist Spezialist für Beinverlängerungen. Der Arzt aus West Palm Beach in Florida führt die extrem aufwändigen und sehr teuren Operationen durch. Eigentlich sollen sie Kleinwüchsigen und Menschen mit unterschiedlich langen Beinen helfen, ein besseres Leben zu führen. Doch immer mehr Menschen, die Komplexe wegen ihrer Körpergröße haben, nehmen die riskante und extrem schmerzhafte Tortur einer Beinverlängerung auf sich.

In einem Land, in dem sich jährlich über zehn Millionen Menschen Schönheitsoperationen unterziehen, ist es nicht ungewöhnlich, sich für ästhetische Korrekturen unters Messer zu legen. In West Palm Beach gibt es einen Chirurgen, der schon mehr als 1.500 Beinverlängerungen durchgeführt hat. Und in Brooklyn praktiziert ein Blutegel-Therapeut, der glaubt, dass diese Parasiten Patienten helfen, die an Allergien oder Unfruchtbarkeit leiden.