Seit zweieinhalb Jahren hat er Karl und Johann nicht mehr gesehen, dabei hat Björn Echternach das Sorgerecht für seine Söhne. Seine Frau ist mit beiden Jungen in Japan untergetaucht. Das Land ist so etwas wie das schwarze Loch für entführte Kinder. Da helfen dem Vater Echternach auch mehrere gewonnene Gerichtsprozesse nichts.

Eigentlich möchte er weinen, doch Björn Echternach unterdrückt seine Gefühle. Tränen gelten in Japan als Zeichen der Schwäche. Wut und Ohnmacht empfindet er am Ende eines Tages, an dem er hoffte, Karl und Johan endlich wiedersehen zu dürfen. Eine Reportage von Uwe Schwering.