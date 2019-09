Lust und Lüge

Vier Mal Sex in der Woche, multiple Orgasmen, ewige Treue: Beim Sex wird gelogen, dass sich die Bettpfosten biegen. Wo schummeln wir am meisten - und warum? Regelmäßig wird das Sexleben der Deutschen in Umfragen durchleuchtet. Aber wie ehrlich ist das, was wir über unser Liebesleben offenbaren?

In einem außergewöhnlichen Experiment entlarvt "ZDFzeit" die Sexlügen der Deutschen. Ehrlichkeit und Treue - für die meisten Deutschen sind das die wichtigsten Eigenschaften eines potenziellen Partners. Doch in kaum einer anderen Beziehung steckt so viel Potenzial für Täuschung wie in der zwischen den Geschlechtern. Ein Film von Caroline Reiher.