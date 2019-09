Glänzender Chrom, bollernde V8-Motoren und kreischende Zweitakter – einmal im Jahr treffen sich Motorverrückte beim Wings & Wheels-Festival in Uetersen vor den Toren Hamburgs. Ein Highlight des benzingetränkten Wochenendes: spektakuläre Flug-Stunts am Himmel.

Mehr als eintausend Oldtimer, Custom-Bikes und PS-starke Classic-Cars tummeln sich neben historischen Flugzeugen auf dem kleinen Flugplatz in Uetersen. Die Zuschauer erfreuen sich an hochglanzpolierten Oldtimern auf zwei und vier Rädern, dem Klang hubraumstarker Motoren sowie den waghalsigen Flugmanövern am Himmel. Oliver Margies hat das adrenalingeladene Motorevent besucht.